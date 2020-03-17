Başkan Alemdar'dan koronavirüs uyarısı
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Koronavirüs, Serdivan, Güncel

Başkan Alemdar'dan koronavirüs uyarısı

Serdivan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri için yayımladığı ek genelge kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemeye devam ediyor.

17.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:54
Başkan Alemdar'dan koronavirüs uyarısı

Serdivan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri için yayımladığı ek genelge kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemeye devam ediyor.


Türkiye'de ilk vaka tespit edilmeden önce hazırlıklarını tamamlayarak koronavirüsle mücadele kapsamında tüm önlemlerini alan Serdivan Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın ve yetkili tüm kurumların talimatları doğrultusunda koronavirüs ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Son olarak; vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile istişareleri sonucunda almış olduğu kararlar tüm yurtta olduğu gibi Serdivan'da da uygulanmaya başlandı.


Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtilirken, tüm esnafların 17 Mart Pazartesi günü gece yarısından itibaren işletmelerini kapatarak ilgili genelgeye uydukları belirtildi. Alınan önlemlerin yanı sıra faaliyetlerin geçici olarak neden durdurulduğu noktasında da işletme sahipleri ile bire bir görüşüldüğü ve Valiliğin ilgili yazısı kapsamında bilgilendirildiği ifade edilirken, esnafların da konuya son derece duyarlı yaklaştıkları ve koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledikleri belirtildi.


Küresel tehdit haline gelen koronavirüsle mücadele çalışmalarına Serdivan Belediyesi olarak hız kesmeden devam ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla birlikte telaşa ve karamsarlığa kapılmadan Sağlık Bakanlığı'mızın uyarılarını dikkatle takip ederek bu süreci inşallah en hafif şekilde atlatmış olacağız. Bunun için gerekli tedbirlerimizi almak zorundayız. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı korona virüsü riskine karşı uyulması gereken 14 kurala hepimiz dikkat etmeliyiz. Uzmanların özellikle belirttiği gibi ellerimizi sık sık yıkayalım, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım. Sarılmaları, tokalaşmaları şimdilik yapmayalım. Bu süreçte her zamankinden daha hassas davranmamız gerekiyor" dedi.


Sağlık Bakanlığı'nın bütün uyarılarını dikkate alarak, planlanan tüm etkinlikleri iptal ettiklerine de değinen Başkan Alemdar, "Koronavirüsüne karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında ilçemizdeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini de ekiplerimiz denetleyerek talimatlara uyulması noktasında işletme sahiplerimizi bilgilendiriyor. Bu süreçte hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa, esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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