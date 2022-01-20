Başkan Alemdar çalışmaları sahada takip ediyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kriz merkezinden koordine edilen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin özveriyle çalıştıklarını dile getiren Alemdar, "Ana arterlere bağlanan tüm sokaklarımıza rahat ulaşım sağlanması için arkadaşlarımız kesintisiz çalışıyor. Meteorolojiden gelen verileri kriz merkezimizde anlık olarak değerlendirip aldığımız tedbirleri süratle devreye sokuyoruz. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kar yağışıyla birlikte gece sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak yaşanacak buzlanmalar için de tüm tedbirlerin alındığını belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Kar yağışı öncesi aldığımız tüm tedbirlerimizi yağışın başlaması ile birlikte süratle devreye soktuk. Ekiplerimiz gece boyunca buzlanmaya karşı da çalışma gerçekleştirdi. Tüm yolların açık kalması için sahada 7/24 görev başında olamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Alemdar, özellikle yüksek kesimlerde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirirken, "Eğitime verilen bir günlük arada beyaz örtünün güzelliklerini gönlünüzce yaşayabilmeniz, tüm hemşehrilerimizin rutin işlerini hiçbir sıkıntı yaşamadan sürdürebilmeleri için biz arkadaşlarımızla sahada olmaya, ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Merkezdeki sokaklarımızın yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Buzlanmaya bağlı olarak rampalarda herhangi bir kaza yaşanmaması için günün ilk ışıklarına kadar araçlarımız ring halinde olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyleyen Alemdar, vatandaşlardan kişisel araçları ile seyahat etmeleri durumlarında araçlarında mutlaka kar lastiklerinin takılı olmasına özen göstermelerini istedi. - SAKARYA