Başkan Albayrak'tan Hayrabolu Belediyesine ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.

İnan ile bir süre görüşen Albayrak, Hayrabolu'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı İnan, ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek kendilerine verdiği desteklerden dolayı Albayrak'a teşekkür etti.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Uzun ve Şakir Tasar da hazır bulundu.

Kaynak: AA