Başkan Albayrak'tan 18 Mart Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutladı.

Albayrak yayımladığı mesajında "Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, Türk milletinin bir bütün olarak yedi düvele karşı şanlı bir zafer kazandığı, en modern silahlarla donatılmış düşman ordularına karşı vatan sevgisiyle galip geldiği Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale, Türk halkının, millet olma bilincine eriştiği, kınalı kuzuların geri dönmeyi düşünmeden canlarını vatan uğrunda feda ettikleri, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kahraman olarak tarih sahnesine çıktığı ve tarihin akışının değiştiği yerdir"dedi.

Albayrak açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen milletimiz, I. Dünya Savaşı'nda yurdumuzu elimizden almak isteyen düşmanlara karşı birleşmiş, vatanseverlik ve fedakarlık duygularıyla kahramanca mücadele ederek Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi'nin başmimarı olan ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimizin kahramanlığını şöyle anlatmıştı, 'Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi, kurtulmamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise Kelime-i Şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyor. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebeleri'ni kazandıran bu yüksek ruhtur.'

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin galip geldiği tek savaş olan Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelinin atıldığı şanlı bir destandır. Çanakkale Savaşı'nın biz Tekirdağlılar için ayrı bir önemi var. I. Dünya Savaşı başlamadan önce Tekirdağ, Mustafa Kemal Atatürk ve 57. Alay'a ev sahipliği yapmıştır. Atatürk, 57. Alay'ın bağlı olduğu 19. Tümen'i Tekirdağ'da kurmuştur. Kahramanlıklarıyla Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 57. Alay, saygı ve vefanın en büyüğünü hak etmektedir.

Vatanımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahramanlıklarıyla tarih yazan gazilerimizi ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale Savaşı'nın 103. yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyorum." - TEKİRDAĞ