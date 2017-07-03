Başkan Albayrak Süleymanpaşa'da Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, haftanın ilk günü Süleymanpaşa ilçesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşlarla sohbet edip talep ve ihtiyaçları dinleyen Başkan Kadir Albayrak, hayırlı işler ve iyi haftalar dileğinde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve hayata geçirdiği projelerle şehrin yeni bir çehre kazandığını ifade eden vatandaşlar, Başkan Kadir Albayrak ve ekibine teşekkür etti. Başkan Albayrak ise, 'Mutlu bir Tekirdağ' olma yolunda emin adımların atıldığını dile getirerek, çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi. - TEKİRDAĞ