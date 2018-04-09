Başkan Albayrak, Muratlı İlçesinde Sorunları Dinledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesini ziyaret ederek proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında, işletmesi Büyükşehir Belediyesine ait olan Muratlı İnanlı Çeşmesi Mesire Alanında ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yapılacak olan otopark düzenleme alanında incelemelerde bulunan Başkan Kadir Albayrak, çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Muratlı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak, İnanlı Mahallesi'ni de ziyaret ederek talep ve ihtiyaçları dinledi. İlk olarak Muratlı ilçe Mezarlığında da incelemelerde bulunan Başkan Albayrak, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan'dan daha sonra Büyükşehir Belediyesi Muratlı İtfaiye Hizmet Binasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili Daire Başkanı Emin Pehlivan'dan bilgi aldı. Başkan Albayrak, personele iyi çalışmalar diledi.

Değerlendirme toplantısı düzenlendi

Muratlı ilçesinde tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Ek Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanları ve şube müdürleri katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen faaliyetler kapsamında Muratlı ilçesinde devam eden ve tamamlanan çalışmalar değerlendirildi. - TEKİRDAĞ