BAŞKAN ALBAYRAK MURATLI İLÇESİ KURTULUŞ GÜNÜ ÇELENK SUNMA TÖRENİNE KATILDI

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Muratlı ilçesi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören, kurum çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.

Başkan Albayrak: "Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Rahmet, Şükran ve Saygıyla Anıyorum"

Çelenk sunma töreni sonrasında Muratlı İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "2 Kasım Muratlı'nın Kurtuluş Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Şanlı bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, işgal altındaki vatan topraklarımızın kurtarılmasını sağladığı gibi özgür, bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da önünü açmıştır. Milli Mücadele Döneminin zaferle sonuçlanmasının ardından 2 Kasım 1922 tarihinde Muratlı ilçemizde düşman işgali sona ermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Muratlı İlçemizin düşma işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, yurdumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. " dedi.

Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında ayrıca protokol üyeleri tarafından ilçede bulunan Şehitlik ziyaret edilerek, dualar okundu.

Muratlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yan sıra; Muratlı Kaymakamı Ömer Deveci, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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