Başkan Albayrak, Mersin'de Kadın Üretici Pazarında İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mersin'in Mezitli ilçesinin Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte Mezitli Belediyesi tarafından yapılan Kadın Üretici Pazarında incelemelerde bulundu.

Kadınların emeğinin kazanca dönüşmesi anlamında tesisin güzel ve önemli olduğunu belirten Başkan Kadir Albayrak, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan projenin yapılma sürecini dinledi. Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarında tezgahları tek tek gezen Başkan Albayrak, üretici kadınları tebrik ederek bol kazançlar diledi.

Başkan Albayrak, ayrıca Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ