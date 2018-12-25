Başkan Albayrak, Kapaklı'daki Yatırımları Değerlendirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Atabey Baytöre, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesinin idari kadrosu katıldı.

Değerlendirme toplantısında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı Belediyesi ve TESKİ tarafından Kapaklı'da tamamlanan ve devam eden yatırımlar değerlendirilerek, büyükşehir belediyesi ve Kapaklı Belediyesinin çalışmalarının koordineli bir şekilde devam etmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin ilgili daire başkanlıkları ile Kapaklı Belediyesi bünyesindeki müdürlükler çalışmalar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA