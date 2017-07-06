Başkan Albayrak Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.



Süleymanpaşa çarşı esnafı ile sohbet eden ve talepleri dinleyen Başkan Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile birlikte esnafa "hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulundu.



Süleymanpaşalı vatandaşların da yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Başkan Albayrak, belediye çalışmalarından dolayı teşekkür eden vatandaşlara, Tekirdağ'ın her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getirerek çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ