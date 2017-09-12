Başkan Albayrak: "Demokrasi Dışı Müdahaleler Kimden Gelirse Gelsin, Karşısındayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 12 Eylül askeri darbesinin 37. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Demokrasimiz, 37 yıl önce bugün tarihinde en karanlık günlerinden birini yaşadı. Türkiye'nin hızla kentlileştiği ve hızlı bir dönüşüm yaşadığı 70'li yıllarda, halk sağcı ve solcu olarak derin bir kamplaşma yaşadı. Farklı görüşlere karşı hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük iç çatışmaları da beraberinde getirdi. Bu durumu fırsat olarak gören cuntacılar, 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetimine el koydular. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. O tarihte yürürlükte olan 1961 Anayasası askıya alındı. Siyasi partiler kapatıldı ve liderlerine siyaset yasağı getirildi. 650 bin kişi gözaltına alındı, bin 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkence altında öldürüldü. Cuntacıların lideri Kenan Evren, 1982 Anayasası'nın oylandığı referandumda, çift sorulu tek tercihli pusula ile halkı kendisini Cumhurbaşkanı seçmek zorunda bırakmış ve 1989 yıla kadar ülkenin en üst makamında bulunmuştur. Bu dönemde siyaset, ekonomi, eğitim gibi alanlarda düzenlemeler yapılmış ve sendikal faaliyetler, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konularda kısıtlamalara gidilmiştir. Dolayısıyla darbe nedeniyle demokrasimiz ağır bir yara almıştır. 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan gerçekler, darbenin dış güçler tarafından desteklenen bir müdahale olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde yaşanan gelişmeler, yapay olarak oluşturulan kargaşa ortamına son verme bahanesiyle, toplum mühendisliği yapıldığını ve bunun da demokrasi ve cumhuriyet karşıtı oluşumların güçlendirdiğini göstermiştir. Demokrasi dışı müdahaleler kimden gelirse gelsin, karşısındayız ve bundan sonra da darbelere karşı durmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesinin yegane temeli demokrasidir. Çoğulculuk, laiklik ve hukuk devleti anlayışından hiçbir zaman ödün verilmemelidir. Demokrasimize sahip çıkmak, tüm yurttaşlarımız için büyük bir sorumluluktur. Bu düşüncelerle özgürlük, demokrasi, cumhuriyetçilik, laiklik ve hukuk devleti anlayışının hakim olduğu, ülkemizin gelişip güçlendiği güzel günleri hep beraber görebilmeyi diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ