Başkan Albayrak Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde sürdürülen alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde sürdürülen alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan ve Emlak İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal katıldı. Toplantıda il genelinde sürdürülen çalışmalar istişare edildi. - TEKİRDAĞ