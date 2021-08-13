BAŞKAN ALBAYRAK, ÇORLU İLÇESİ ALİ OSMAN ÇELEBİ BULVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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BAŞKAN ALBAYRAK, ÇORLU İLÇESİ ALİ OSMAN ÇELEBİ BULVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN ALBAYRAK, ÇORLU İLÇESİ ALİ OSMAN ÇELEBİ BULVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu İlçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum ile ilgili bilgi aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu İlçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum ile ilgili bilgi aldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile birlikte Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan BSK Sıcak Asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Albayrak, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil'den yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Toplamda 3 km uzunluğunda olan bulvarda, 2 geliş, 2 gidiş olmak üzere 4 şerit olarak planlanan proje kapsamında toplamda 12. 000 ton asfalt kullanılacak.

Yol Çalışmalarına büyük önem verdiklerini belireten Başkan Albayrak, "Yol çalışmalarımıza 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde devam ediyoruz. Çorlu İlçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda da yol çalışmalarımızı hızlandırdık. Kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların Çorlu'muza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKAN ALBAYRAK, ÇORLU İLÇESİ ALİ OSMAN ÇELEBİ BULVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
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