Başkan Alan'ı Tebrik Eden Şanal, "Buruk Bir Ziyaret"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ı ziyaret eden CHP Belediye Başkan adayı Şenol Şanal, "Tabi buruk bir ziyaret, üç yıl kurumun bütün dinamiklerini bilmek, öğrenmek işte bu süre üzerinde iyi şeyler yapmak üzere yola çıkmıştık. Seçmen böyle teveccüh gösterdi" dedi.

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen seçimlerin sonucuna göre mazbatasını alarak göreve başlayan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Ömer Selim Alan, CHP heyetini ağırladı. CHP'den Zonguldak Belediye Meclisi'nde görev alacak 13 meclis üyesi de mazbatalarını aldıktan sonra ziyarette hazır bulundu. CHP İl Başkanı Hakkı Güney, "Zonguldak Belediyesi'nde sevgili başkanımız Dr. Selim Alan kardeşimizi ziyarete geldik. Bu gün 13 belediye meclis üyesi arkadaşlarım mazbatalarını aldıktan sonra nezaket ziyareti gerçekleştirmek istedik. CHP olarak ZOnguldak'ta bize düşen göreve her zaman hazırız. Bu hazırlığımızı başkana söylemek için kendilerine nezaket ziyareti yaptık. Sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zonguldak için varız ve olmaya da devam edeceğiz. Güzel bir seçim atmosferi oldu. Tabi herkes kendi görevini yaptı. 31 Mart akşamı da AK Parti Dr. Ömer Selim Alan kardeşimizi başkanlığını kazanmıştır. Biz sevgili başkanımız Şenol Şanal kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Partimizi onurlandırdı, şereflendirdi. Partimiz için mücadele verdi. Genel merkezimizin aldığı kararla Şenol Şanal beyi belediye başkan adayı olarak çıkardık. Biz tekrar söylüyorum, Zonguldak için varız. Bize bu işte ne görev düşüyorsa 7-24 hazırız. Belediye meclis üyesi arkadaşlarım sıkı da muhalefet yaparak bu işin içerisinde olacaklardır. Biz projelerimizin de arkasındayız. Bizim projelerimizden yararlanma konusu olduğu zaman arkadaşlarımızın büyük özverisi olacaktır. Onun için bu güzel karşılamadan dolayı da teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kazanını bütün Zonguldak'ın olduğu bir seçim süreci yaşadık"

Seçim sürecini hatırlatan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da kazananı bütün Zonguldak'ın olduğu bir süreç yaşadıklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Bu ziyaretten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Beni mutlu ettiler, gururlandırdılar. Biz yola çıkarken, hep birlikte yeni Zonguldak demiştik. Hep birlikte derken kastettiğimiz buydu. Biz Zonguldak'ta beraber yaşıyoruz. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Hepimiz Zonguldak'ın hak ettiği hizmetleri almasını, iyi olmasını, güzel şartlarda yaşamayı istiyoruz. Bu birliktelik seçim sürecinin başından sonuna kadar sürdü. Gerçekten saygı, sevgi çerçevesinde centilmence bir süreç yaşadık. Sürekli Şenol bey ile CHP'li arkadaşlarımızla karşılaştık, şakalaştık. Hakikaten nezaket çerçevesinde çok güzel bir süreç oldu. Bu süreç sonucunda da 31 Mart'ta vatandaşımız tercihini yaptı. Bana göre Zonguldak kazandı. Kaybedeni olmayan bir seçim, kazanını bütün Zonguldak'ın olduğu bir seçim süreci yaşadık. Bundan sonra da bu birliktelik diğer partilerle beraber devam edecek. Biz bütün Zonguldak için el ele gönül gönüle yürüyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın bizlerden çok büyük talepleri var. CHP'li belediye meclis üyelerimizle beraber bu mecliste çalışacağız. İl başkanı, ilçe başkanı ve Şenol ağabeyden de destek alacağız. Ben ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sürecin de bütün Zonguldak'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Zonguldak'ın hizmetine dahil olması için bütün düşüncelerimi anlatmak isterim"

CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal ise ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

"31 Mart seçimleri sonrasında Selim Alan başkanlık koltuğunda ilk nezaket ziyareti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisi olan arkadaşlarımla, il başkanım, ilçe başkanımla ve partililerle bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Tabi buruk bir ziyaret, üç yıl kurumun bütün dinamiklerini bilmek, öğrenmek işte bu süre üzerinde iyi şeyler yapmak üzere yola çıkmıştık. Seçmen böyle teveccüh gösterdi. Saygı duyarız. Selim Alan bey için alanlarda kardeşimiz diye hitap ettik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Selim Alan kardeşimiz, artık sandık açıldığına göre Zonguldak'ın eksik hizmetlerinin tamamlanması gerekir. Kendisine gerekirse ekmek yapmayı da öğreteceğim. Mühendislik olarak da bilgi ve becerimi de kullanması için O'na sunacağım. Şimdi henüz daha erken, kurumu tanıması anlamında mutlaka inceleme ve değerlendirmeler vardır. Ben uygun görürse ki sanıyorum görecek bizim bu makamdan önce de nezaket ilişkimiz vardı. Önümüzdeki hafta veya sonraki haftalar yazılı rapor da olabilir, yemekte sohbet şeklinde de olabilir. Kurumla ilgili bilgilerimi kendisine aktarırım. Zonguldak'ın hizmetine dahil olması için bütün düşüncelerimi anlatmak isterim. Projelerimin arkasındayım. Zaten 5 proje siyasi partilerin ortak projesiydi. Bütün talebim, ısrarım iktidarın belediyesinin çok iyi işler yapacağının ve bu şehrin hizmet alması için bunun şart olduğunu söyleyen ancak benim kabul etmekte zorlandığım ve reddettiğim bu düşünceye uygun olarak Sayın Başkan ile derhal üst görüşmeleri yapıp projelerdeki mevcutları aktarıp çalışmalar yapmasını bekliyorum. Artık siyaset bitmiştir. Bu şehirdeki herkesin yüzünü güldürmek için Selim Alan beyle de el ele verip kardeş kardeşe bu ihtiyaçları yerine getirmek insanların yüzünü güldürmek için birlikte hareket edeceğimi açıkça söylüyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA