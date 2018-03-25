Başkan Akyürek, 'Yesevi Sohbetlerinde' Gençlerle Bir Araya Geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alperen Ocakları İl Başkanlığınca düzenlenen 'Yesevi Sohbetlerinde' gençlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Alperen Ocakları Başkanlığına bağlı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Alperenleri tarafından düzenlenen 'Yesevi Sohbetleri' programında gençlerle bir araya geldi.

"Yazıcıoğlu bir kanaat önderiydi"

Alperen Ocakları İl Başkanlığında gerçekleşen programda vefatının 9. yıldönümünde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Tahir Akyürek, Yazıcıoğlu ile olan bir hatırasını da paylaştı. Başkan Akyürek, "O bir kanaat önderi idi. Milletimizin yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisiydi. Allah nasip etti bazı hatıralarımız oldu kendisiyle. 2007'de annesi ile hacca gittiği tarihte hac kafilesinde birlikteydik. Muttaki bir insan olduğuna, mütevekkil, tevekkül sahibi ve çok özel bir insan olduğuna biz de şahitlik etmiş olduk. Hacdan dönüş günlerine doğru yeğeninin trafik kazasında vefat ettiği haberini aldı Medine'de ve bunu annesine hiç hissettirmedi. Kendi dünyasında birkaç kişi biliyordu. Annesi yaşlıydı. Böyle de acı bir hatıra ile devam etmişti süreç. Allah rahmet eylesin. Hatırasını yaşatmak önemli. Onların çizdiği istikamette milletimize hizmet ediyor olmak da çok önemli. Cenab-ı Hak sizlere davamıza, İslam'a, milletimize hizmet eden büyüklerimiz gibi hizmet nasip etsin" diye konuştu.

"Zamanı çok iyi değerlendirin"

Kendisine dava adamı diyen insanların öncelikle davasının ne olduğunun farkında olması gerektiğinin altını çizen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dinin öğrenilmesi, yaşanması ve yaşatılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde de bulunan Başkan Akyürek, ilimin beşikten mezara kadar devam ettiğini, gençlik yıllarının ise büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"En çok mutlu olduğum faaliyet ecdat eserlerini restore etmek"

Belediyeciliğin insanın doğumundan önce başlayan vefatından sonra da devam eden bir hizmetler bütünü olduğunu söyleyen Başkan Akyürek, makam, şan ve şerefi hedefleyen insanın her zaman kaybedeceğini dile getirdi. Allah rızası ve millete hizmet hedeflendiğinde o zaman ahiret azığının da oluşturulacağını aktaran Başkan Akyürek, "En çok mutlu olduğum, bizi en çok memnun eden faaliyet nedir diye sorarsanız, manevi bir görev olarak addettiğimiz ecdat yadigarı eserlerin restorasyonu ve yenilenmesidir. Şu anda Konyamız'da 3 binden fazla cami, medrese, türbe, kümbet, sivil mimari örneğinin restorasyonunu Bedesten'de olduğu gibi yapmak nasip oldu" diye konuştu.

Konya Alperen Vakfı Ocak Başkanı Musa Karaçor ise gençlerle bir araya gelip kendilerini ziyaret ettiği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti. - KONYA