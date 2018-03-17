Başkan Akyürek: "Çanakkale Bir Kahramanlık Destanıdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında Çanakkale Zaferi'nin, varlığına son verilmek istenen milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu, aynı ruhun 15 Temmuz'da ve Afrin'de destanlar yazmaya devam ettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akyürek mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Çanakkale Zaferi, bu topraklarda yüzyıllarca devam eden varlığına son verilmek istenen milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Bütün imkansızlık ve zorluklara rağmen elde edilen bu zafer, İstiklal Harbimize ve nihayetinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine senaryolar yazanlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken önemli bir derstir. Çanakkale'de ortaya konan kardeşlik, birlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Çanakkale, milletimizin vatanı, milleti, dini ve istikbali söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermesi açısından da oldukça önemlidir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar da bu mücadeleci ruhun ne kadar diri olduğunu yedi düvele göstermiştir. Tıpkı 103 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de en modern silahlar, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da eşsiz bir millete sahip olduğunu bütün dünyaya gösteren Türkiye, bugün de kendisine biçilen deli gömleğini yırtarak tarihteki misyonuna sahip çıkmaya devam ettiğini bütün dünyaya göstermektedir. Ülkenin birliği ve bölünmez bütünlüğünü koruma amacının yanı sıra bölge ve dünya barışını da korumayı amaçlayan Afrin Harekatı, büyük bir başarıyla sürdürülmektedir. Tek bir sivile dahi zarar vermeden bir harekatın nasıl yapılacağını yedi düvele gösteren ordumuz, 7'den 70'e tüm milletimizin desteği ile yeni kahramanlık destanları yazmaktadır. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü vesilesiyle bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - KONYA