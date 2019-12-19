Başkan Aktürk Ürgüp'te çekimlerine başlanan dizinin setini ziyaret etti
Haberler » Kültür Sanat » Başkan Aktürk Ürgüp'te çekimlerine başlanan dizinin setini ziyaret etti - Haberler

Başkan Aktürk Ürgüp'te çekimlerine başlanan dizinin setini ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçede çekimlerine başlanan "Zümrüdü Anka" dizisi setini ziyaret etti.

19.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:20
Başkan Aktürk Ürgüp'te çekimlerine başlanan dizinin setini ziyaret etti

Belediye Başkanı , ilçede çekimlerine başlanan "Zümrüdü Anka" dizisi setini ziyaret etti.


Önümüzdeki yıl özel bir televizyon kanalında gösterime başlayacak dizinin yönetmeni ve oyuncularla bir araya gelen Aktürk, ekipten çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.


İlçenin tanıtımında dizi filmlerin önemli yere sahip olduğunu belirten Aktürk, uzun yıllar ekranlarda sürecek bir yapım olmasını dilediklerini kaydetti.


Aktürk, yönetmen Şan ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler