Başkan Aktürk Ürgüp'te çekimlerine başlanan dizinin setini ziyaret etti
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçede çekimlerine başlanan "Zümrüdü Anka" dizisi setini ziyaret etti.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçede çekimlerine başlanan "Zümrüdü Anka" dizisi setini ziyaret etti.
Önümüzdeki yıl özel bir televizyon kanalında gösterime başlayacak dizinin yönetmeni Cemal Şan ve oyuncularla bir araya gelen Aktürk, ekipten çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
İlçenin tanıtımında dizi filmlerin önemli yere sahip olduğunu belirten Aktürk, uzun yıllar ekranlarda sürecek bir yapım olmasını dilediklerini kaydetti.
Aktürk, yönetmen Şan ile fotoğraf çektirdi.