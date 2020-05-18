Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı
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Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk Türkiye'de 50 bin muhtara kan verilmesi için mahallelerinde seferberlik başlatılması çağrısında bulundu.

Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı
18.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:03

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk Türkiye'de 50 bin muhtara kan verilmesi için mahallelerinde seferberlik başlatılması çağrısında bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının tükenmeye başladığına dikkat çeken Aktürk, "Tüm muhtarlarımızın bulundukları mahallelerde kampanyalar düzenleyerek toplu kan bağışı hareketi başlatmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

"Kan stokları tükenmeye başladı"

Korona virüs salgını sonrasında, insanların kan vermeye gitmediği için Türkiye'nin kan stoklarının tükenmeye başladığına dikkat çeken Aktürk, "Ülkemiz her zaman en zor dönemlerinde; bu milletin üstün vefası, direnci, gayreti ve ülkesine gösterdiği sadakati ile düştüğü yerden kalkmasını bilmiştir. Her zaman bu kutlu millet, her türlü bela ve saldırıya karşı kenetlenerek, tek vücut olarak en güzel cevabı vermiştir. Dünya korona virüs (Covid-19) ile mücadele ederken ülkemiz bu manada dünyanın parmakla gösterdiği bir gayret ve başarıya imza atmıştır. Bu manada sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm kamu görevlilerimize ve özellikle yasaklara riayet ederek bu salgını yenmek üzere olan milletimize teşekkür ederim. Tabii ki salgın nedeniyle ülkemizde bazı sıkıntılar baş gösteriyor. Özellikle kan konusunda stokların tükendiği haberleri üzerine; çeşitli örgütler, çeşitli sivil toplum kuruluşları harekete geçerek kan bağışı kampanyaları düzenlemektedirler. Örgütlenme noktasında halkımızın en birincil ulaşabileceği mevkii ve makam olan muhtarlık müessesesi de büyük bir rol üstlenmektedir. Muhtarlar bulundukları mahallelerin yöneteni olmanın yanında, oradaki herkesin abisi, kardeşi, annesi, babası ve evladı gibidir. Sözü dinlenen kitleleri harekete geçirebilecek olan muhtarlarımıza kan konusunda çağrıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

"Bulundukları mahallede kampanyalar yapılsın"

Özellikle kan stoklarının ve korona virüs (Covid-19) hastalarına takviye edilecek plazmaların tükenmesi sonrası, Kızılay'a kan vermek üzere tüm muhtarlarımızın bulundukları mahallelerde kampanyalar düzenleyerek toplu kan bağışı hareketi başlatmalarını söyleyen Başkan Aktürk, "50 bin muhtarımızın konfederasyon çatısı altında örgütlenen derneklerine de çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlere bağlı bulunan tüm muhtarları örgütleyip kısa sürede on binlerce kişiye can, on binlerce kişiye umut olacağınızdan asla şüphem yoktur. Her türlü fedakarlığı, her türlü zorluğu alnın akıyla aşmış olan değerli muhtarlarımız, ülkemizin kana ihtiyacı olduğu bu zor dönemde de sorumluluklarını bilerek kanlarını bu ülke için feda edeceklerini çok iyi biliyorum. Hepsine şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir kan bir candır, bir kan bir nefestir, bir kan bir hayattır o nedenle; vereceğiniz canlardan, vereceğiniz nefeslerden, vereceğiniz hayatlardan kim bilir kimler faydalanacaktır? Bu bilinçle tüm muhtarlarımıza, 'Kan verme hareketine, kan verme seferberliğine" gösterecekleri katkıdan ötürü teşekkür ederken tüm halkımızı da kan verme seferberliğine destek vermeye davet ediyor. Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, yaklaşan Ramazan Bayramlarının şimdiden mübarek olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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