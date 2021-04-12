Başkan Aktürk: "Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir"
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Başkan Aktürk: "Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Aktürk: 'Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir'

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir" dedi.

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Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir" dedi.

Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Af, mağfiret ve bereket ayı olan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir. İnsanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık ve dayanışma duygularını artıran bu mübarek ayda sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu ay, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağlar. Ramazan ayının, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine; sağlık, huzur ve barış getirmesini, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyor, mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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