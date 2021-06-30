Başkan Aktürk: "Atatürk'ün Erzincan'a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Atatürk'ün Erzincan'a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Atatürk'ün Erzincan'a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

Başkan Aktürk, Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Kongresine katılmak üzere yaptığı yolculuk sırasında 1 Temmuz 1919 tarihinde ilimize gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın sevincini yaşayan hemşerilerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Büyük Önder'in Erzincan'a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz. 1 Temmuz tarihi bağımsızlık güzergahının önemli duraklarından biri olan Erzincan için, ayrı bir öneme sahiptir.

Erzincan halkı, o zor günlerde, işgal güçlerinin tüm baskı ve zorlamalarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bağımsızlık yolunda, her türlü desteği tereddütsüz vermiştir. Türk Milleti'nin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, halkımızın vatan ve millet sevgisi, sabrı, azmi ve imanı ile kazandığı tarihi bir savaştır. Eşsiz bir zaferle taçlandırılan milli mücadelede halkımız tek yürek olmuş, tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemiş ve zafere ulaşmıştır. Bugün bizler de, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için çalışıyor, birlik ve beraberlik içerisinde cennet vatanımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı