Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Başkan Aktepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Başkan Hüseyin Aktepe, çiftçilere yönelik desteklemeler sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, desteklemelerin çiftçiye bir nebzede olsa nefes aldıracağını söyledi.

Başkan Hüseyin Aktepe, çiftçilere yönelik desteklemeler sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, desteklemelerin çiftçiye bir nebzede olsa nefes aldıracağını söyledi.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, çiftçilere yönelik desteklemeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Desteklemeleri değerlendiren Başkan Hüseyin Aktepe, çiftçilere yönelik yapılacak en önemli desteğin 2021 yılı desteklemelerinin bu yıl içerisinde yapılması olacağını söyledi. Başkan Aktepe yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçilerimize yönelik bir dizi destekler ve taban fiyat açıkladı. Üretim yapan çiftçilerimize bu destekler tabi ki çok faydalı olacaktır. Kuraklıkta zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları ertelendi. Kuraklıkta zarar gören çiftçilerimize ek destek verilmeli ki çiftçi tekrar üretim yapabilsin. Aksi takdirde üretim yapamaz. Çiftçilerimiz zaten borç batağında birde doğal afete maruz kalınca çaresiz duruma geldi. Biz çiftçilerimizin tek çaresi üretmek. Çiftçi üretmese insanlarımız zor durumda kalır Market rafları boş kalır ve bu çiftçimiz üretime katkı sağlamadığı sürece de ülke ekonomisi kalkınmaz. Çiftçilerimize birde can suyu yerine geçecek" dedi.

"Çiftçimiz bir nebzede olsa nefes alır"

Başkan Hüseyin Aktepe, desteklemelerin çiftçiye bir nebze nefes aldıracağını belirterek, " Bir yıl geriden gelen desteklemelerin bu yıl erken yapılmasının önemine değinerek, "2021 yılı desteklerinin öne çekilmesi son derece önemli. Bu destekleme bu yıl yapılırsa çiftçimiz bir nebzede olsa nefes alır. Kuraklık ile borç ertelemesinin yanında destek verilmesinin tüm çiftçilerimiz adına faydalı olacaktır. Üretime katkı sağlanmış olur. Bu vesile ile çiftçilerimiz adına ve Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize saygı ve sevgilerimi sunarım bol bereketli günler temenni ederim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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