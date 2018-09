Başkan Aktepe: "Ben Halk Adamıyım"

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, halkın isteklerine önem verdiğini belirterek, "Ben de halkın içinden geldim. O sebeple halkın istekleri benim için önceliklidir" dedi.

Eski Başkan Hüseyin Anlayan'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından 4 ay önce Fatsa Belediye Başkanlığı makamına oturan Muharrem Aktepe, bu süre içerisinde en çok halkın taleplerine öncelik verdiğini aktardı. Aktepe, "Başkanlık görevini yürütürken en çok dikkat ettiğim konu halkımızın bizlerden talepleridir. Çünkü ben de onların içinden gelen biri olarak buradayım. Yerel siyaset alanında siyaset yaparken birlikte yaşadığın hemşerilerinle birlikte bu şehri yönetmeye kalkışırsanız daha rahat bir yönetim sergilerseniz. Halkımızla birlikte istek ve taleplerini değerlendirerek samimi bir şekilde görevimi yürütüyorum. Her fırsatta vatandaşlarımızla biraya gelip onlarla olmaya büyük çaba gösteriyorum" diye konuştu.

Halkın kendisine kolayca ulaşabileceğini kaydeden Aktepe, "Halkımız kendi sosyal medyam ve telefonumun da devamlı açık olması ile her zaman bana rahatça ulaşabiliyorlar. Kendim kullandığım için onlara da gerekli cevapları oradan veriyorum. 14 yıldır belediyecilik alanında çalıştığım için her konuya çok hakimim ve halkımızın ne istediğini ne istemediği iyi biliyorum. Artık halk her zaman başkanına ulaşması için büyük gayret gösteriyorum. İstek ve taleplerini dinliyor onların sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Ben halkımın istek ve taleplerini ciddiyete alıyorum" ifadelerini kullandı.

"Belediyemizin projeleri devam ediyor"

Göreve gelir gelmez devam eden ve başlayan projeleri yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Aktepe, kapalı pazar yeri, yol, asfalt gibi çalışmaların takipçisi olduğunu vurguladı. Aktepe, "Belediyemizin kapalı pazar yeri projesi devam ediyor. Yoğun bir şekilde talep alıyoruz ve bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsis yazımızı aldık. İhale hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yol yapımı çalışmaları, asfalt çalışmaları ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Oto Galericiler Sitesi ile büyük bir proje yapacağız. Galericiler Derneği ile görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Araçların sahilden kalkması ve vatandaşların daha rahat yürümesi için bu proje çok önemli" açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda bir sel felaketi yaşandığını, bu sebeple yolların ciddi derecede tahrip olduğunu kaydeden Başkan Aktepe, "Afetten dolayı etkilenen, bozulan yerlerde onarımlar yaptık. Müdahale etmediğimiz bir yer kalkmadı. Devlerimizde bizlere çok büyük yardımlarda bulundu ve kısa sürede bu afetin yaralarını sarmaya başladı. Her anlamda bizlere destek verdiler. Afetten dolayı zarar gören vatandaşların zararları da devletimiz tarafından ödenecektir. Halen sıkıntı yerleri var ama ekiplerimiz oralarda çalışmalarını devam ettiriyor. Merkez mahallelerimizde her anlamda ihtiyaçlara göre yol, su ve diğer çalışmalar gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

"Kent Konseyi oluşturuyoruz"

Sel felaketi sebebiyle yapmayı düşündükleri Çınar Festivali'ni iptal etmediklerini sadece ileri bir tarihe ertelediklerini kaydeden Başkan Muharrem Aktepe, Fatsa'da kent konseyi kurulması için çaba gösterdiklerini söyledi. Başkan Aktepe, "Kent konseyi oluşturmaya çalışıyoruz. İlçemizin gelişmesi, kalkınması için çok önem veriyorum bu konuya. Yakın zamanda bu çalışmaları bitirip konseyimizi oluşturtacağız. Fatsa'ya 120 araçlık otoparkı olan Selçuklu mimarisinde çok güzel bir belediye hizmet binası kazandırıyoruz. Artık belediye hizmet binamızın inşaat çalışmalarında yüzde 90 aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Geri kalan bölümler için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda belediye hizmet binası inşaatımızın iç kısmında alçı duvar, seramik çalışmaları devam ediyor. Yıl sonunda geçmeyi planlıyoruz" dedi.

"Fatsa Belediyespor, Fatsa'nın markasıdır"

Fatsa Belediyespor'un 3. Lig'e çıkması için çok büyük gayret ve çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktepe, şöyle konuştu:

"İlçemizde çok sayıda spor kulübü var ve hepsi de önemli derecede sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Fatsa Belediyespor Fatsa'nın önemli markasıdır. Artık profesyonel bir kulüptür. Kulübün daha profesyonel bir yönetim şekline geçmesi için birçok önemli kişilerle görüşmelerimiz gerçekleşmeye devam ediyor. Takımı tüm şehrin yönetmesi ve sahip çıkması istiyorum. Bu şehirde yöneticilik yapan yaşayan herkesin taşın altına elini koymaya davet ediyorum ve bu konuda ciddi çalışmalar yapacağım. Ayrıca amatör spor kulüpleri bazında ilçemizde ciddi sayıda lisanslı sporcular var. Spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Dönem dönem ilçemizde ki spor hocaları ve sporcularla biraya gelerek elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Her yıl lisanlı sporcular artıyor ve bu sporculara önemli destekler vermek gerekiyor. Fatsa'mızı her alanda başarıya taşıyacak bu sporculara bizlerin desteği her zaman olacaktır." - ORDU