Başkan Aktaş, Zeytin Topladı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zeytin hasadının son zamanlarının yaşandığı Mudanya ilçesine bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde zeytin toplayan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Çiftçilerle birlikte hasat yapan Başkan Aktaş, Bursa'nın marka ürünlerinden olan zeytinin uluslararası alanda tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Tarım A.Ş. aracılığıyla yüksek verimli hayvan ırkı temininden kaliteli tohumluk dağıtımına, ürünlerin paketlenmesinden pazarlanmasına kadar her alanda çiftçilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, zeytinin uluslararası alanda tanıtımı için de önemli bir rol üstlenecek.

İlçe ziyaretleri kapsamında sık sık üreticilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak Mudanya'nın kırsal Hasköy Mahallesi'nde zeytin hasadı yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Bir süre zeytin toplayan işçileri izleyen Başkan Aktaş, eline tırmık alıp, kendisi de işçilere eşlik etti. Beraberindeki Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yetişkan Keskin'den Bursa'da zeytin üretimi hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

BURSA İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

Bursa'nın birçok özelliğinin yanında zeytinin de kent için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Kur'an-ı Kerim'de de incir ve zeytinden bahsedildiğini, bu ağaçların yetiştiği beldelere dikkat çekildiğini hatırlatıp, İslam dininde zeytinin kutsal bir ağaç olduğunu söyledi. Bursa'nın zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursamızda 11 milyon meyve veren zeytin ağacı bulunuyor. Türkiye'nin sofralık ve yağlık, toplam 1,5 milyon ton zeytin rekoltesi var. Önceki yıllara oranla Türkiye geneli üretimde bir düşüş gözleniyor. Ancak Bursa bölgesinde gerçekleştirilen sofralık ve yağlık zeytin üretiminde bir artış var. Geçen hasat döneminde 86 bin 800 ton olan toplam üretim, bu dönem 148 bin 600 ton olarak tahmin ediliyor. Bursamızın zeytin gibi önemli bir değerinin her anlamda geliştirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak TARIM A.Ş. üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Gerek üreticilerimizle, gerek Marmarabirlik yetkilileriyle bir araya geliyor, sorunları ve çözüm yollarını masaya yatırıyoruz. Özellikle üreticimizin satış ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi noktasında talepleri var. Bizler de katıldığımız ulusal ve uluslararası fuarlarda zeytinin tanıtımı noktasında üzerimize düşeni yapacağız." - Bursa

Kaynak: DHA