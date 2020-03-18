Başkan Aktaş'tan kira müjdesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Korona virüs ile mücadele kapsamındaki süre zarfında belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Korona virüs ile mücadele kapsamındaki süre zarfında belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını duyurdu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada"Esnafımızın yanındayız, bu süreci birlikte aşacağız. Belediyemizin ve iştiraklerimizin kiracısı olan işletmelerden Korona virüs ile mücadele kapsamında kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA