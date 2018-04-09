Başkan Aktaş'tan Kanser Hastalarını Ziyaret Etti

'Kanser Haftası' nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastalara karanfil dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'Kanser Haftası' sebebiyle hastaları ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Ziyaretinde, AK Parti Nilüfer Gençlik Kolları üyeleri ve U.Ü Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez eşlik etti. Beraberindekilerle birlikte tek tek tedavi odalarını dolaşan Başkan Aktaş, hastalara karanfil vererek, 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 'Kanser Haftası' nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelmek istediklerini ifade etti. Açıklamasında kanserin ölüm nedenleri arasında kalp hastalığından sonra ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, bu nedenle hastalıkla ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının önemine değindi. Açıklamasında, toplumsal bilinçlenmenin hastalıkla mücadeleye olan etkisinden de söz eden Başkan Aktaş, "Kanserin tedavisinin güç fakat erken tanının önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, kanserle ilgili ne kadar farkındalık oluşturur ve toplumu bilgilendirirsek, gerekli tedbirler de o derece hızlı alınır ve hastalık ölümcül olmaktan çıkar" dedi.

Başkan Aktaş, ziyaretinin ardından hastane yetkilileriyle de görüşerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BURSA