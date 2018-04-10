Başkan Aktaş'tan Deri Osb'ye Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Bursa İhtisas Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı ve güçlü adımlar atmaya ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, Bursa'yı daha güzel yarınlara ulaştırmanın derdinde olduklarını söyledi. Başkan Aktaş'In Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB ziyaretine, bölgenin yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, istihdam sağlamanın ve vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu hatırlattı. Sanayicilerin gelişen şartlara sürekli ayak uydurmak zorunda bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, Deri OSB'nin sıkıntılarının giderilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi'ne de bazı görevlerin düştüğünü vurguladı.

Sanayicilik ve ticaret yapmanın zor bir iş olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Bizler hızlı koşup, şehri daha güzel yarınlara ulaştırmalıyız. Belediye başkanları birer orkestra şefidir. Bizler sıra dışı düşünüyoruz ve ekibimizi o yönde motive ediyoruz. Türkiye, çok cazip bir ülke. Güney hattımızda fiili bir durum var. Afrika ve dünyanın genelinde bir takım gelişmeler var. Ama Türkiye, tarih yazmaya devam ediyor. Önümüz kesinlikle açıktır. Ama hızlı adımlar atmamız, hatta koşmamız gerekiyor. Sanayicilerin elbet işleri kolay değil. Moral ve motivasyonunuzu asla kaybetmeyin" dedi.

Bursa'nın hormonlu bir şekilde büyüdüğünü ve bu sebeple bazı sıkıntıların yaşanabildiğini söyleyen Başkan Aktaş, her şeye rağmen kentin çekiciliğini koruduğunu, yıllardır biriken sıkıntıları çözme doğrultusunda koştuklarını söyledi. Bursa'yı refaha kavuşturmak için yeterli heyecan ve bilgi birikimine sahip olduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımızla görüştüğümde ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm, Yeşil Bursa, sanayilerin düzen ve tertibatı konularında görüşlerini iletti. Bursa, sanayiyle çok iç içe yaşıyor. Bizler 3 milyonluk şehre alışmak zorundayız. Bursa'yı bu şekliyle planlamalıyız. 3-4 katlı binaları 15 katlı binalara dönüştürürsek, kimse trafiği çözemez. Gelinen bir nokta var ve bizler burayı nasıl düzenleyebileceğimizin hesabını yapıyoruz. Teknosab tarzında değişik oluşumlar sürüyor. Bunların altyapı, ulaşım gibi çalışmalarını şimdiden ekibimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de aynı doğrultuda çalışmalar yapması gerekiyor. Buraları elbet daha da büyüyecektir" diye konuştu.

Bursa İhtisas Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Aygüler ise, geçmişten gelen yapısal sıkıntıları çözdüklerini, Bursa ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için ortaya irade koyduklarını dile getirdi. - BURSA