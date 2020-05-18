Başkan Aktaş'tan 19 Mayıs'ta birlik ve beraberlik vurgusu
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Başkan Aktaş'tan 19 Mayıs'ta birlik ve beraberlik vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.

Başkan Aktaş'tan 19 Mayıs'ta birlik ve beraberlik vurgusu
18.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:51

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşmanın önemine değinen Başkan Aktaş, aziz vatan için hayatını feda eden ecdadın bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu hatırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 'bando ve mehter gösterilerini vatandaşların ayağına taşıyan' renkli bir etkinlik planladı. Türk Milleti'nin kaderinin belirlendiği, adını tarihe altın harflerle yazdıran kahramanlıkların yaşandığı zor dönem, Bursa'da klasik 12 aracın geçit töreniyle anılacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bando takımı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokak kısıtlaması sebebiyle klasik araçların içerisine binerek, Bursa sokaklarında mini konserler verecek. Öğle vakti saat 13.30 sıralarında Heykel'den başlayacak araç geçiş töreni; İpekçilik, Çakırhamam, Tophane, Muradiye, Kültürpark, Kükürtlü, Çekirge, Devlet Hastanesi, Dikkaldırım, Mihraplı, Beşevler, Ataevler, Podyumpark, Fethiye ve Hamitler güzergahını takip ederek, saat 16.00 sıralarında Emek'te sona erecek. Emek Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca mehter gösterisi de düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinden öğrenciler ile son 3 yılda dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında başarı elde eden Bursalı sporcularla telekonferans yöntemiyle görüşme yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, 16 Mayıs 1919 günü millet ve devletin kaderinin Samsun'a taşındığını vurguladı. 19 Mayıs 1919 günü başlayan Milli Mücadele'nin şanlı günlerin tanığı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Zor günleri birlik ve beraberlikle aşan, yurdumuz için göğsünü siper eden kahraman ecdadımızdan bizlere miras kalan tüm mukaddesata sahip çıkmak hepimize düşen şanlı bir vazifedir. Türk'ün sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin bütün cihana gösterildiği bu kutlu mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Aziz Türk Milleti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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