Başkan Aktaş, Seçim Çalışmalarına Start Verdi

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut başkan Alinur Aktaş, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için çalışmalara başladı. Aktaş, "Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti yok" dedi.

Ak Parti'nin İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Alinur Aktaş, partisinin il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katılım gösterdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eşi Sevinç Aktaş ile beraber geldi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 5 tane aday adayının başvurduğunu, Osmangazi başta olmak üzere diğer ilçe belediyelerinde de göreve talip olan arkadaşlarının olduğunu söyledi. Saha yoklamaları ve anketlerden alınan pozitif sonuçlar neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yeniden aday olduğunu belirten Aktaş, "Hizmete talip olmak önemlidir, bu talebin sonunda aday gösterilmek onur vericidir. Ben biliyorum ki benim partimin, parti büyüklerimin ve gerçekten bu işin uzmanı, duayeni konumundaki Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çok ciddi tecrübeleri var. Mevcut belediye başkanı olmam sebebiyle de deyim yerindeyse biri bizi gözetliyor. Nihayetinde yaptığımız çalışmalar değerlendirildi ve şahsımla alakalı bir karara varıldı" dedi.

'TEK BİR KALP DAHİ KIRMAYACAĞIZ'

Bursa'yı daha iyi yerlere getirebilmek için yoğun gayret içerisinde olacaklarını hatırlatan Aktaş, "Bu yolu koşarken tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmalıyız. Haksız yere tek bir gözyaşının bile akmasına asla müsaade etmemeliyiz. Çünkü biz gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

'DAHA HIZLI KOŞMAMIZ GEREK'

Şehrin her köşesine hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını hatırlatan Aktaş, Bursa'nın daha güzel yarınlara koşabilmesi için 31 Mart sabahına kadar teşkilat olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını belirtti. Bugün itibariyle seçim çalışmalarına başladıklarını söyleyen Aktaş şöyle devam etti:

"Bize verilen bu emaneti, hayırlısıyla bir gün bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi ve heyecanı içinde olacağız. Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti olmadığını özellikle burada ifade etmek istiyorum. 31 Mart çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü 31 Mart sonra 4,5 yıl genel seçim, 5 yıl da yerel seçim yok. Bizim çok daha hızlı koşmamız gerekiyor. Bir taraftan belediye faaliyetleri hızla devam ederken, bir taraftan da gelecek yarınlara çok daha güzel hazırlanmak için bu adaylık sürecini en güzel şekilde değerlendireceğiz." - Bursa