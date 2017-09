Başkan Aktaş Performansı ile İzleyenleri Mest Etti

Başkan Aktaş performansı ile izleyenleri mest etti



BURSA - İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı kutlamaları çoşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Irmak Akçay'ın sunumu ve Belediye Tiyatro Topluluğunun gösterimi ile gerçekleştirilen "İnegöl'ün Kurtuluşu" konulu Dramalı tarih söyleşi programında sahne alan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, performansı ile izleyenleri mest etti.

İzleyenlerden tam not aldı

Kültür-sanat faaliyetlerini şehrin her noktasına yayan, 7'den 77'ye tüm İnegöllülerin sanat ile uğraşmalarına imkan sağlayan sanatı ve sanatçıya verdiği değer ile örnek bir belediye başkanı portresi çizen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Tarihçi Irmak Akçay'ın sunumu ile İnegöl Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınan "İnegöl'ün Kurtuluşu" konulu tiyatral gösterinde 1920-1922 yıllarında İnegöl Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve Yunan işgali sırasında Yunanlıların esir aldığı İsmail Zühtü Efendi(Laz İsmail Efendi)'yi canlandırdığı sahne performansı ile izleyenlerden tam not aldı.

Kurutuluş Şenlikleri kapsamında, Düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılını kutlayan İnegöl'de, "İnegöl'ün Kurtuluşu" konulu dramalı tarih söyleşisinde 6 Eylül 1922'de şehrimizin düşman işgalinden kurtaran kahramanların 6 Eylül öncesi yaşadıkları zorluklar, düşmanın tamamen defedildiği 6 Eylül günü ve sonrasında yaşananlar sahnelendi.

Aktaş esir alınan belediye başkanını canlandırdı

Zor yıllardan kurtuluşa giden yolda İnegöl'de kahramanlıklarıyla destanlaşan Mehmet Ceyhan, Hafız Abdullah, Habibe Kadın, Şükriye Sımsek, Mustafa Yalaza, Fatma Kadiyoran, Izzet Efe, Küçük Kamil, MUYO, İsmail Zühtü Efendi(Laz İsmail Efendi) gibi dönemin kahramanlarının tek tek anıldığı gecede, 1920-1922 yıllarında İnegöl Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve Yunan işgali sırasında Yunanlıların esir aldığı İsmail Zühtü Efendi(Laz İsmail Efendi)'yi ise Belediye Başkanı Alinur Aktaş canlandırdı.

Laz İsmail Efendi'nin esir alındığı günü anlatan Irmak Akçay, "7 Ocak 1922'de İnegöl'de ileri harekatını sürdüren Yunanlılar, Ahı dağındaki Türk savunmasını kırdılar ve dönemin Belediye Başkanını Yunan komutana karşı geldiği için esir edip sürgüne gönderdiler" dedi.

Ateşten bir gömlek giydim

Bu sunum sonrası İsmail Zühtü Efendi(Laz İsmail Efendi)'yi canlandırmak üzere sahneye çıkan Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, şu sözlerle esir düşen Belediye Başkanı Laz İsmail Efendi'ye sahnede hayat verdi: "Ben Laz İsmail Efendi. Medrese eğitimi aldım. Bursa'da Ulu Camide ve farklı medreselerde Müderrislik yaptım. 1920'de Mustafa Kemal'in isteği ile İnegöl Belediye Başkanı oldum. Ateşten bir gömlek giydim. 1922'de Yunan işgalinde esir düştüm. Yunanlılar bizi Mudanya'ya kadar yürüttüler. Yunanistan'da aylarca esir kaldım, işkence gördüm. İstiklal Harbinden sonra esirleri değiştirdiler ve Allah'a şükürler olsun vatanıma geri döndüm."

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sahne performansı salondakiler tarafından alkışlanırken, sanatı ve sanatçıya her zaman değer veren Başkan Aktaş, bu performansı ile çok yönlü bir belediye başkanı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.