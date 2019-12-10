Başkan Aktaş olimpiyat yolcusu Hatice Kübra'yı kutladı

10.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:10

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Moskova'da yapılan Grandprix finalini gümüş madalya ile taçlandırıp, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanan Büyükşehir Belediyesporlu Taekwondocu Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti.



Rusya'nın Moskova kentinde yapılan adeta tarih yazan ve finalde karşılaştığı Çinli rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi olan Büyükşehir Belediyesporlu Taekwondocu Hatice Kübra İlgin, ayağının tozuyla ilk ziyaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yaptı. Meclis toplantısı öncesi milli sporcuyu ağırlayan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında 21 ayrı branşta Bursa'mızın isminin duyurulması ve özellikle ülkemizin olimpiyatlarda temsil edilmesi hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Hatice Kübra kızımız biz bu hedefe ulaştırdı. Çok kısa bir süre önce Moskova'da önemli bir başarıyla imza attı. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 57 kiloda ülkemizi temsil edecek. Tabi Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden böyle bir sporcunun çıkması bizim için gurur verici. Ona yürekten güveniyoruz. Tabi ben bu sürece gelene kadar geçirilen aşamalar var ona destek veren ailesine, değerli hocamıza, belediyespor bünyesindeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben kendisine başarılar diliyorum. Tabi bu özel başarıyı hem tebrik etmek gerekir hem de ödüllendirmek gerekir diye düşündük. İnşallah ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirmek ve İstiklal Marşımızı da dinlettirmek için biz ondan çok ümitliyiz" diye konuştu.



Olimpiyatlara gitmeyi garantileyerek Bursa ve Türkiye'nin gururu olan Hatice Kübra İlgün ise, "2019 yılında yapılan 4 Grandprix turnuvasının dördünden de madalya alan tek sporcu oldum. Benim için son yapılan Moskova turnuvası çok önem arz ediyordu. Çünkü olimpiyatlara katılım sürecinde benim için en önemli müsabaka buydu. Bu müsabakada gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatlarını garantiledim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kulübe ilk geldiğimde ona bir söz vermiştim; 'Olimpiyat madalyası alıp Bursa'nın tarihine geçeceğim' diye. İnşallah orada altın madalya kazanıp, ülkemi ve Bursa'mı en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.



Başkan Aktaş, Bursa'nın gururu olan milli sporcuyu altınla ödüllendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA