Başkan Aktaş müjdeyi verdi...Yenişehir'den uçuşlar başlıyor
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Başkan Aktaş müjdeyi verdi...Yenişehir'den uçuşlar başlıyor

12.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:30
Başkan Aktaş müjdeyi verdi...Yenişehir'den uçuşlar başlıyor

Bursa'da pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıl önce ara verilen Yenişehir Havalimanı'ndan seferler yeniden başlıyor.

Bursa'da pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıl önce ara verilen Yenişehir Havalimanı'ndan seferler yeniden başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum, Muş ve Trabzon seferlerinin 7-8 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, "Hemşehrilerimiz Ramazan Bayramı öncesi Yenişehir Havalimanı'ndan uçabilecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş'ı ziyaret etti.

Görüşme sonrası müjdeyi duyuran Başkan Alinur Aktaş, "Yenişehir Havalimanı'ndan pandemi sebebiyle ara verilen Erzurum, Muş ve Trabzon uçak seferlerini Ramazan Bayramı öncesinde tekrar başlatıyoruz. Bursamıza hayırlı olsun" dedi.

Zaman içinde Bursalıların ilgisine göre yeni düzenlemeler ve ilave destinasyonlar olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın nüfusu ve gücü bu işlerde etken.

Her taraftan talep geliyor. Büyükşehir olarak Bursalıları İstanbul'daki havalimanlarına direkt taşıyoruz. THY yönetimine ziyaretimizde de bu hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Yenişehir Havalimanı'ndan yeniden uçuşların başlaması için THY yönetimi büyük anlayış gösterdiler. Nihayetinde zor bir yıl geçirdik. Ama Allah'ın izniyle farklı yönlere de uçuşlar başlayacak. Yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz. Bir çok vatandaşımız, hemşehrimiz geçen yıl pandemi sebebiyle memleketine gidemedi." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:30:43. #1.15#
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