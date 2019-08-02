Başkan Aktaş, izcilik kampında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'in Alaçam bölgesinde organize edilen ve yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti.

2.08.2019 11:41
Başkan Aktaş, izcilik kampında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'in Alaçam bölgesinde organize edilen ve yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et