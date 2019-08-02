Başkan Aktaş, izcilik kampında
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'in Alaçam bölgesinde organize edilen ve yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'in Alaçam bölgesinde organize edilen ve yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com
AK Partili vekil, 4 Ağustos'ta açılacak olan İstanbul-İzmir otobanını 1963 model klasik otomobil ile test etti
Son Dakika Ekonomi Haberleri