Başkan Aktaş'ın kurban bağışı Kızılay'a
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Başkan Aktaş'ın kurban bağışı Kızılay'a

Başkan Aktaş'ın kurban bağışı Kızılay'a
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la yaptığı görüşmede yaklaşan Kurban Bayramı için yürütülen çalışmaları anlattı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la yaptığı görüşmede yaklaşan Kurban Bayramı için yürütülen çalışmaları anlattı. Aktaş da Türk Kızılay Bursa Şubesi'ne kurban bağışında bulundu.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şube Başkanı Özcan Susmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya gelerek Kurban Bayramı için yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Türk Kızılay'ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'nın, ihtiyaç sahiplerinin yıl boyu yüzünü güldürmek için çok kıymetli olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başta "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası" olmak üzere Türk Kızılay Bursa Şubesinin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. İhtiyaç sahiplerinin, yıl boyunca kesilen kurbanların etlerinden yararlanması oldukça önemli. Mübarek Kurban Bayramı ruhunu yaşatmak ancak birbirimize destek olarak ve dayanışma içinde çalışarak mümkün. Bursalıları, Türk Kızılay Bursa Şubesinin bu değerli projesine destek olmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Şube Başkanı Özcan Susmaz da bu yıl vekalet bedelinin 1.050 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak "Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak hayırseverlerimizin destekleri sayesinde her sene kurban bağışında ilk sırada yer alıyoruz. Bu yıl da Genel Merkezimiz, en yüksek hedefi Türk Kızılay Bursa Şubemiz için belirledi. Kurbanlıkları dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde kesiyoruz. İslami usullerle kesilen kurban paylarımız, konserve haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yıl boyunca destek olarak birlik beraberliğimizin en güzel sonuçlarını alıyoruz. Hayırseverler, bankalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şubesi bağış hesaplarına havale ya da EFT yaparak, www.bursakizilay.org.tr adresini ziyaret ederek ya da 0541-220-2440/ 0224-220-2440 numaralı telefonlarımızı arayarak bağış taleplerini iletebilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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