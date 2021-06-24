Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı
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Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı

Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Mudanya Basketbol sahası, Başkan Alinur Aktaş'ın da olduğu Büyükşehir Takımı ile Mudanya sakinlerinden oluşan İhtiyar Delikanlılar Takımı arasındaki çekişmeli maça ev sahipliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Mudanya Basketbol sahası, Başkan Alinur Aktaş'ın da olduğu Büyükşehir Takımı ile Mudanya sakinlerinden oluşan İhtiyar Delikanlılar Takımı arasındaki çekişmeli maça ev sahipliği yaptı. Başkan Aktaş'ın 3 sayı kaydettiği maç, 6-6 beraberlikle sonuçlandı.

Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır yoğun olarak kullandığı basketbol sahası baştan sona yenilendi. Zemin için belirlenen 3 ayrı uygulama, anket çalışması ile Mudanyalı gençlere soruldu. Toplam 5 bin 783 kişinin katıldığı ankette en fazla oyu alan üçüncü seçenek sahaya uygulandı. Hizmete girmesinin ardından gençlerin yoğun ilgisini gören basketbol sahası, son alarak 'Mudanya Sokak Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın izleyiciler arasında yer aldığı maçlar, gençler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Kıyasıya maçların yapıldığı turnuvada, gençler Başkan Alinur Aktaş ile zemine oturup hem maçların analizini yaptı hem de isteklerini dile getirerek samimi ortamda sohbet etti.

Başkan sahada ter döktü

Turnuvanın final maçı öncesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil beyazlı formayı giyerek gösteri maçına çıktı. Başkan Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ve Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Dergah Alkan'dan oluşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Takımı, Mudanya sakinlerinden oluşan 'İhtiyar Delikanlılar' takımıyla karşılaştı. 3'e 3 yapılan maçta, Başkan Aktaş attığı basket ve aldığı ribauntlarla gençlerden büyük beğeni aldı. Çekişmeli geçen maçta Başkan Aktaş 3 sayı kaydederken, 6-6 biten kaçtaki mücadeleleri nedeniyle her iki takımda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Maçın sonunda Başkan tarafından turnuvaya katılan gençlere baklava ikram edildi.

Turnuvanın final maçında ise 'Splash Brother' takımını 12'ye 8 yenen 'Bursa Büyükşehir Belediyespor 3' takımı şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren Bursa Büyükşehir Belediyespor 3, Splash Brother' ve 'Mudanya Team' takımlarına madalya ve kupaları Başkan Alinur Aktaş, Başkanvekili Fethi Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü tarafından verildi. Şampiyon olan gençlerle kupayı havaya kaldıran Başkan Aktaş, gençlerin spora olan ilgisi devam ettikçe desteklerinin de süreceğini söyledi.

"Bursa sporda daha ileriye gidecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır Mudanya'ya hizmet eden ancak deforme olan basketbol sahasını 'Mudanya Sokak Basketbol Turnuvası' ile hizmete açtıklarını söyledi. Gösteri maçıyla da ortamın renklendiğini belirten Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediye olarak 17 ilçede spor sahalarını yeniliyoruz. Yeni sahalar yapıyoruz. Mudanyalı gençlerde müthiş bir sinerji ve heyecan gördüm. İnşallah ikinci bir sahanın planlamasını yapacağız. Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu Bursa'da olacak. Bakanımızla birlikte Bursa'da açılışlar yapacağız. Beraberinde yeni protokoller imzalayacağız. Turnuvaya ilgi gösteren tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bursa ticarette, otomotivde, turizmde her geçen gün geliştiği gibi sporda da daha ileriye gidecek. Gençlerimiz de bunun ispatıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı
Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı
Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı
Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı
Başkan Aktaş, 'İhtiyar Delikanlılar' ile kapıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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