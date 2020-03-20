Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek
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Alinur Aktaş, Bursa, Yerel

Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek

Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ailesiyle balkonda alkış tuttu Sağlık emekçilerine destek olmak için balkonlara çıkarak alkış yapılmasına bir destek de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan geldi.

20.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:02
Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek

Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ailesiyle balkonda alkış tuttu

BURSA - Sağlık emekçilerine destek olmak için balkonlara çıkarak alkış yapılmasına bir destek de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'dan geldi. Saat 21.00'da ailesiyle birlikte evinin balkonuna çıkarak alkış tutan Aktaş, "Biz evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyor, yürekten alkışlıyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım, ne kadar alkışlamak azdır. Bugün saat 14.00'te meclisteki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." paylaşımının ardından saat 21: 00'de başlayan destek, bugün de devam etti. Dün olduğu gibi bugün de Bursa'da balkonlara çıkan vatandaşlar gecelerini gündüzlerine katan sağlık emekçilerini dakikalarca alkışlamasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'da katıldı. Ailesiyle birlikte evinin balkonuna çıkan Başkan Aktaş, "Biz evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyor, yürekten alkışlıyorum." ifadesinde bulundu.

Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek

Kaynak: İHA

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Başkan Aktaş'dan sağlık emekçilerine destek

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