Başkan Aktaş: "Bursa'yı ortak akılla yöneteceğiz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, "Ortak aklı önemseyen ve Bursa'yla ilgili her kişi ve kurumlara ön yargı olmadıktan sonra kapılarımız açık" diye konuştu.

Bursa'nın 17 ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı ortak akılla yönetmek istediklerini söyledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin'de bini aşkın muhtara hitap eden Başkan Aktaş, "Bursa'yı nasıl daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Bursa'yı nasıl bütün Türkiye'ye dünyaya tanıtabiliriz. Bursa'nın ekonomik pastasını büyütebiliriz. Bursa'yı ulaşımda nasıl öncü olabilir hale getirebiliriz. Bunun derdi ve hesabı içerisinde olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum. Ortak aklı önemseyen ve Bursa'yla ilgili her kişi ve kurumlara ön yargı olmadıktan sonra kapılarımızın açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

"Bütün ilçe ve mahallelerimizi tek tek gezeceğiz"

Kurban bayramının akabinde ilçeleri ve mahalleleri ziyaret edeceklerini belirten Aktaş, "17 ilçemizi 3 aylık süre zarfında komple tarayacağız. Bütün daire başkanları ve ekibimizle birlikte ilçelerimizle alakalı yol haritamız ne olacak? Kısa ve uzun vadede neler yapılacak? Muhtar ve başkanlarla birlikte istişareler sonunda ortaya koyacağız. Bursa'nın mevcut sorunlarının bertaraf etmeye çalışırken, kendini geliştirmesi, yatayda büyümesi, Bursa'nın görüntüsünü havasını bozan binalardan ziyade, daha sağlıklı büyümek gerekiyor. Şehrin aynı yüz ölçümü içerisinde bina katlarının sayısı yükseltilemez. Çünkü bu şekilde ne alt yapı ne de trafik problemi biter" şeklinde konuştu.

"Elimizden geldiğince her ilçeye her mahalleye dokunuyoruz"

Bütün yasaların ilçe belediyelerinin de büyükşehir belediyelerinin de sorumluluk alanlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Hamasi lütuflarla vakit geçirecek değiliz. Elektrik, okul, telefon benim işim değil diyemem. Bizim sorumluluğumuzda olmasa da bunlarla alakalı farklı kurumları hareke geçiriyoruz. Biz elimizin imkanlar verdiği doğrultuda, caminin avlusuna da, okulun bahçesine de, mahallemizin meydanına da dokunuyoruz. Ama bizim özellikle yol ulaşım ve alt yapı başta olmak üzere şehri makro düzeyde geliştirelim. Ana konularımıza odaklanmalıyız" dedi.

"Uçak yakıt ikmali yapıyor havalanacak"

Rotasızlık ve hedefsizliğin çok zor bir durum olduğuna değinen Başkan Aktaş, "Benim yaptığım seçim beyannamesi gibi muhtarlarımızın elinde de bir yol haritası vardır. Tüm hedefler ve sorunlar aşılmış olsa bile başka sorunlar ve hedefler ortaya çıkıyor. Şehrimiz büyüyor ve sanayileşiyor. Sorunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmiş olsaydı şimdi ne vali, ne belediye başkanı ne de muhtar olurdu. Yapılacak olan anket ve kamuoyu araştırması çok önemli her muhtarımın bunlara katılmasını arz ediyorum. Ciddi bir sürece girdik. Uçak şu an yakıt ikmali yapıyor havalanacak. Herkesin elinin taşın altına koyması gerekiyor. Bana her zaman ulaşamaya bilirsiniz. Ancak benim burada size doğru iletişim kanallarını sunmam gerekiyor. Çünkü 7 gün 24 saat sorunlarınızı iletebilirsiniz. Her meslek grubunun ve görev grubunun irtibat kuracağı başkan vekilleri olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA