Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek
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Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla telekonferans gerçekleştirdi.

31.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla telekonferans gerçekleştirdi. Bursalılara 'evde kal' çağrısını tekrarlayan Aktaş, "Nisan ayı su faturası, önceki 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kentte görev yapan basın mensupları ile koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, telekonferansla bir araya geldi. Görüşmede aldıkları tedbirleri anlatan Aktaş, "Ülkemiz salgın için ilk harekete geçen ülkelerden oldu. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere yetkili makamların açıklamalarına göre hareket ediyoruz Bursa olarak konuyu ilk andan itibaren ciddiye aldık. Pandemi Kurulu'muzla aldığımız kararları uyguluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında birçok uygulamayı harekete geçirdik. Kamu kurumları, pazar yerleri, terminaller gibi alanları dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin hepsini iptal ettik, bazılarını online olarak yayınlıyoruz" diye konuştu. 

'BU DÖNEMİ EVLERİMİZDE GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR'Bursalılara 'evde kal' çağrısı yapan Başkan Aktaş, "Sağlık Bakanlığı'mızın tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını istiyoruz. Sürecin en yoğun dönemi ve bu yüzden bu dönemi evlerimizde geçirmemiz gerekiyor. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Küresel bir sorunla ulusal mücadele veriyoruz. Bu süreçte her yerde birbirine benzer çalışmalar olduğu gibi farklı uygulamalar da var. Amaç, şehirler arası yarışma değil doğru kararlar almak" dedi. 'EKİPLERİMİZ EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞIYOR'Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, şunları söyledi:  "Genelge kapsamında kiracılarımızdan kira alınmayacağını ifade etmiştik, genelge kapsamına girmeyen kiracılarımıza da tebligat göndermeyeceğiz. Nisan sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz; ancak daha uzun da sürebilir. Bütün kiracılarımızla alakalı tahakkuk durdu. İlan ve reklam vergileri ile ilgili ödemeleri haziran sonuna kadar erteliyoruz, sonrasında durumu komisyonumuz değerlendirecek. Gerekli kolaylığı göstereceğiz. Süreç normale döndüğünde yeniden değerlendirme yapacağız. 'Beyaz Masa', 'ALO 153' ve belediyenin santraline gelen çağrı sayısı 29 bin 856. Ekipler eş güdümlü çalıştığı için herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. 559 ambulansla hasta nakli, 1581 açık alan dezenfektasyonu, 2 binden fazla kişiye iki öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı."'BURSA İÇİN OMUZ OMUZA'Yeni bir sosyal yardım paketi hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, "10 gündür süreci ve talepleri eksiksiz şekilde izliyor ve değerlendiriyoruz. Bir sosyal dayanışma paketi hazırladık ve 'Bursa için omuz omuza' dedik. Her gün 30 bin ekmek ya da süt ve süt mamulleri, her hafta 10 bin aileye pazar filesi, nisan ayı boyunca 30 bin gıda kolisi ayrıca 30 bin temel hijyen malzeme kolisi ürünü ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Birden işini kaybeden kişileri tek tek takip ederek, kaymakamlıklarımızla eş güdümlü olarak yapacağız. Arzu edenler bu sosyal yardımlaşma paketinden sosyal yardım kartıyla alıp, 'Kart 16' ile karşılayabilirler. 'Kart 16' yeni uygulamamız. Biz artık erzak dağıtmaktan ziyade bu bedeli farklı ihtiyaçlar için ailelerin kullanması adına yükleme yapacağız. 2 koli 200 lira değerinde" diye konuştu.'NİSAN AYI SU FATURASI, 3 AYIN ORTALAMASININ YARISI KADAR ÖDENECEK'

Su faturaları hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, "BUSKİ endeks okumayı bırakıyor. Nisan ayında su saati sayacı okuması yapılmayacak. Kimsenin evine su sayacı okunmaya gidilmeyecek. Ocak, şubat ve mart aylarının ortalaması alınacak. Alınan ortalamanın, yüzde 50'sini fatura bedeli olarak yansıtacağız. Ticarethane ve küçük işletmelerde ise nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Hayat normale döndüğünde normal faturalandırılma yapılacak. Bu dönem için toplam miktara göre, ücret birkaç aya bölünerek mahsuplandırma işlemi yapılacak. Bursa en kurak 5'inci yılını yaşıyor. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor, kamuoyunun su yönetimi konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Son 20 gün içinde su tüketimimiz yüzde 17 arttı. Kişisel hijyen, suyu israf etmek demek değildir. Ellerimizi sabunlarken çeşmenin kapalı olması bile bizim için ciddi bir su tasarrufu" dedi.


Kaynak: DHA

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