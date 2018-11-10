Başkan Aktaş, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Usta'yı Ağırladı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 81 il 7 bölge eğitim toplantısının ikinci durağında Bursa'ya gelen AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle yaptığı eğitim toplantısının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Tarihi binada gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'yı Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnsan haklarıyla alakalı Bursa'mızın sivil toplum kuruluşlarıyla güzel bir toplantı gerçekleştirildi. Konular etraflıca tartışıldı, gerekli notlar alındı. Bursa'mız ve ülkemizin geleceği adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. AK Parti yapılamayanları yapan, düşünülemeyenleri düşünen bir parti. Genel merkezimiz, bu noktada farklılığını bir kez daha ortaya koydu. Marmara Bölgesi için Bursa'nın tercih edilmesinin de Bursa'ya verilmiş bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Buradaki tespitler, demokrasimizin daha gelişmesi, insan haklarının daha da artması adına önemli çalışmaların altlığını oluşturacak" dedi.

AK Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da hem teşkilatlarının bölge eğitimini yapmak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı yapmak için Bursa'ya geldiğini hatırlattı. Usta, "Hedefimiz Türkiye'nin insan hakları noktasında eski Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman aslında ne büyük devrimler yaptığını görüyoruz. Çalışmalarımızla ilgili hem vatandaşlarımızı hem de teşkilatlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Yaptığımız istişarelerin sonuçlarını değerlendirerek AK Parti'nin bundan sonraki insan hakları vizyonunu, insan hakları stratejisiyle ilgili daha geniş kapsamlı 2023, 2053, 2071 vizyonlarımıza da hitap edebilecek bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Umarım hepimiz için, Bursa'mız için hayırlı olur. Bu kadar kadim bir medeniyetin, padişahların, velilerin beşiği halinde olan Bursa'nın değerlerine değer katmak için elbirliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa ziyaretinin anısına Genel başkan Yardımcısı Usta'ya BUSMEK kursiyeri tarafından hazırlanan el emeği bir ayaklı ibrik hediye etti. - BURSA