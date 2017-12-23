Başkan Aktaş, Adalet Bakanı Gül'e 'Zülfikar' Kılıç Hediye Etti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Aktaş ise "Adaletin kılıcını Bakanımıza teslim ediyorum" diyerek, Gül'e el yapımı Zülfikar hediye etti.



Büyükşehir Belediyesi'nde Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa'nın adliye merkezi olduğunu belirterek, "Bursa'da her alanda çok büyük yatırımlar var. Adliye hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde yararlanması için çok güçlü yatırımlar yapıldı. Vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz, bunları yakından takip ediyoruz" dedi.



Bursa'da 3 gündür adalet mekanizmasını ilgilendiren çok önemli toplantıların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ziyaret sırasında "Adaletin kılıcını Bakanımıza teslim ediyorum" diyerek, Bakan Gül'e el yapımı Zülfikar hediye etti. Gül de Aktaş'a çini tabak hediye etti. - Bursa