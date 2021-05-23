Başkan Aktaş'a uluslararası görev
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Başkan Aktaş'a uluslararası görev

Başkan Aktaş'a uluslararası görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu'na seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu'na seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belediyelerle birlikte yürüttüğü, şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma girişimi olan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kurulu oluşturuldu. Sağlıklı Şehirlerin DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki çalışmalarında politik önemi olan ve yeni ortaya çıkan konularda DSÖ Avrupa'ya danışmanlık ve liderlik sunacak olan kurul, belediye başkanlarından ve meclis üyelerinden oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurucuları arasında olduğu ve Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üye olduğu tarihten bu yana içerisinde Avrupa'dan 100 civarında belediyenin yer aldığı ağ içerisinde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSÖ Avrupa Bölgesinden 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan Politik Kurula seçildi.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 7. Fazı sürecinde görev alacak Politik Kurulda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Newcastle (İngiltere), Asker (Norveç), Burgos (İspanya), Utrecht (Hollanda), Reykjavik (İzlanda), Cork (İrlanda), Brno (Çekya), Dresden (Almanya), Vologda (Rusya Federasyonu), Attica (Yunanistan), Rennes (Fransa), Klaipeda (Litvanya), Malmö (İsveç), Helsinki (Finlandiya), Lodz (Polonya) şehir ve bölgelerinden Belediye Başkanları, Başkan Yardımcıları, Valiler ve Meclis üyeleri yer aldı.

Üyelik başvurusu kabul edildi

Ayrıca 2019 yılında başlayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 7. Fazına üyelik başvurularının sonuçları açıklanmaya başladı. Ağa Avrupa'dan 28 belediyenin başvuru süreci tamamlanırken, Türkiye'den ağa üye olarak kabul edilen dört belediye arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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