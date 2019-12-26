Başkan Aktan, Dev Adamları Ziyaret Etti

26.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:12

Dev adamların oynadıkları iyi oyun ve aldıkları galibiyetlerle kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden Başkan Aktan; takıma başarı dileklerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Çaylan ve Bülent Karakurt ile birlikte, Muradiye Spor Salonu'nda Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Basketbol takımını ziyaret etti. Antrenman öncesi takımla buluşan ve kısa bir konuşma yapan Başkan Aktan, "Oynadığınız iyi oyun ve aldığınız başarılı sonuçlar, bizleri yönetimimizi mutlu ediyor. Son topa kadar mücadelenizi hiç bırakmıyorsunuz. Bu şekilde hırsla ve istekle çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum. Hafta sonu karşılaşacağınız Samsunspor karşılaşmasında da başarılar diliyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından, dev adamlar Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaklaşık iki saatlik bir antrenman yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 0 taktik oyunla devam etti. Sakatlıkları devam eden Alican Güney, Burakcan Dilmaç ve Özgür Şahin, takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Bültenler