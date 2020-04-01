Başkan Aksun, evde kal çağrısında bulundu Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve Korona Virüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve Korona Virüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu.

Başkan Aksun yaptığı anonsta "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA