Başkan Aksun Ermek'i Ziyaret Etti
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Başkan Aksun Ermek'i Ziyaret Etti

Başkan Aksun Ermek'i Ziyaret Etti
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Pandemi dolayısyla Eğitime Ara veren ERMEK Kursları Faaliyetlerine BaşladıEv hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hizmet veren Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (Ermek) pandemi dolayısıyla eğitime ara...

Pandemi dolayısyla Eğitime Ara veren ERMEK Kursları Faaliyetlerine Başladı

Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hizmet veren Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (Ermek) pandemi dolayısıyla eğitime ara vermişti normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete geçti.

Kursların açılmasıyla birlikte Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Hanımefendi Ürküş Aksun ERMEK'e ziyarette bulundu

Başkan Aksun ve Eşi hanımefendi Ürküş Aksun kursiyerleri tek tek gezerek başarılar dilediler. Bu esnada açıklama yapan Başkan Aksun; "Ermekte kurslarımıza pandemi dolayısıyla belli bir ara verilmişti. Tekrar kurslarımıza başladık kurs sürelerimiz içerisinde şuanda 120 kursiyerimize kurs vermekteyiz. Bunlarla ilgili hocalarımız kurslarının başındalar. Ziyaret ettik kendilerine başarılar diledik. Bu tür hizmetlerimizi aralıksız sürdürmek istiyoruz. Bu vesile ile İŞKUR üzerinden bize destek olan başta Sayın Valimize, çok değerli İŞKUR yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Erzincan'ımızda işsizliğin çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Burada kendi bilgi ve becerilerini nakış nakış işleyen çok değerli hemşehrilerime inşallah satış noktaları da oluşturarak el emeklerini ev ekonomisine bir kazanım olaraktan getirisi olan bir iş kolu kazandırmak istiyoruz. Bunun için de gerek ERMEK yöneticilerimizle gerekse bizlerle istişare eden arkadaşlara bir yol açacağımızı ifade ettik. Şimdiden kursiyerlerimize başarılar diliyor. Tüm Erzincanlı hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Başkan Aksun Ermek'i Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

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