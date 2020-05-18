Başkan Aksun'dan kandil ve 19 Mayıs mesajı
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Başkan Aksun'dan kandil ve 19 Mayıs mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kadir Gecesi ve aynı güne denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aksun'dan kandil ve 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:08

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kadir Gecesi ve aynı güne denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aksun Kadir Gecesi mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmuş bulunmaktayız. Bu özel ve değerli günün milletimiz için bir milat ve kurtuluş destanın başlangıcı olan 19 Mayıs tarihine denk gelmesi de güzel bir tesadüf. Bu sene ne yazık ki korona virüs salgını dolayısıyla Ramazan ayına buruk ve hüzünlü girdik. Gönül isterdi ki yüce yaradana sadece evlerimizden değil de, hep birlikte camilerimizde de el açalım bu mübarek günlerde. Temennim yaşadığımız buruk ve hüzünlü günler bu mübarek gecede Yüce Allah'a ettiğimiz dualar ve yakarışlarla son bulacak, rabbim tüm İslam alemine daha huzurlu ve daha sağlıklı yeni bir yaşam bahşedecektir.

Kardeşliğin, barışın ve güzelliğin öğütlendiği; merhametin, dostluğun ve muhabbetin övüldüğü; dargınlığın ve küslüğün reddedildiği yüce dinimizin buyruklarında ihtiyacımız olan maneviyatın varlığı hepimiz için ilahi bir nimettir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Müslüman Türk milletinin, İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu zorlu günlerimizde Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Aksun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı kutlama mesajında da, "101 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Aziz Türk Milleti bağımsızlığın ve millet iradesinin hakimiyetinin temellerini attılar. 1919'un 19 Mayısında, topraklarımızın işgal ve istilaya uğradığı bir dönemde, kahramanlarımız Türk milletinin asaletinden doğan manevi kudretine inançla başladı bu mücadeleye.

19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti için çok şey ifade etmektedir. Tarih bu günü gösterdiğinde ilk kıvılcım ateşlenmiş Türk Milleti kenetlenmiş ve sönmek üzere olan umutlar yeniden canlanmıştır. ve sonucunda ulaşılan bu zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere armağan etmiştir.

Çünkü gençlik bizim gücümüzdür yarınlarımızdır. Özellikle bizim gibi nüfusunun büyük bir bölümü genç ve dinamik olan bir ülke için daha da büyük bir önem arz etmektedir.

Bilmeliyiz ki Türk Milleti var olduğu günden bu güne kadar tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başarmış güçlü ve inançlı bir millettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur" sözünü görev bilip ceddimizin yaşadığı tüm zorlukları öğrenmek ve bunlardan ders çıkartmalıyız. Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu nesilden nesile aktarmayı başaran milletler tarihin sonuna kadar var olmayı başaracak olan milletlerdir.

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu tarihi günde; geleceğimizin teminatları sevgili gençlerin, kendilerini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştireceklerine inancım tamdır.

Asırlardır Türk Milletinin karşı karşıya olduğu tehditler devam ettiği gibi şimdide devam etmektedir. Ama asırlar önce karşılarında buldukları korkusuz, vatansever, Şanlı Türk Milleti şimdide aynı korkusuz, vatansever Şanlı Türk Milletidir. Bunu hıyanet emeli taşıyanlar çok iyi bilmelidir.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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