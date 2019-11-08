Başkan Aksun'dan 10 Kasım mesajı

08.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:21

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.



Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81. yılındayız. 57 yıllık hayatına koskoca bir tarih sığdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihine yön ve yol çizen eşsiz isimlerden birisi olarak milletimizin iftiharları arasında yer almış, dünyanın tanıdığı büyük liderlerden biri, 20. Yüzyılın ise, en büyük lideridir.



Kendini, varlığından güç aldığı büyük milletimize adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; kahraman bir komutan, inkılapçı ve büyük bir devlet adamı olarak çok önemli hizmetler ifa etmiştir.



Vatanın bölünmez bir bütün olduğunu ve Türk Milletinin gücünü unutan hadsizleri, büyük milletimizin binlerce yılda oluşturduğu maddi ve manevi haklarını çiğneme cüreti gösterenleri geldikleri gibi gönderen bir iradeye liderlik yapan bu büyük devlet adamına, çok şey borçluyuz.



O'nun üzerine titrediği bu cennet vatanın ceddimizden ne şartlar altında miras kaldığını çok iyi biliyoruz. Herkes bilsin ki canlarını hiçe sayarak kanının son damlasına kadar savaşan ecdadın torunları olduğumuzu unutmayacak, aynı kararlılık aynı bağımsız yaşama azmi ile Gazi Mustafa Kemal Paşamızın ve ecdadımızın izinde gideceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefatının 81. yıldönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA