Başkan Aksoy pazarcılarla olan tartışmaya nokta koydu

02.09.2019 16:49

İmzalanan protokole göre, Menemen Belediyesine ait pazar yerlerinin Belediye tarafından işletilmesi süresince;

Perşembe pazar yeri tezgah tahsislerinde mevcut hak sahiplerinin eski tahsis yerleri korunacak olup, diğer işlemler pazar yerleri hakkındaki yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Yapılacak katlı Perşembe pazar yerindeki sebze ve giyim bölümündeki satış tezgahlarının alanı minimum 3mx4m olacak.

Perşembe pazar yeri için herhangi bir toplu ödeme talep edilmeyecek olup, işgaliye bedelleri aylık olarak tahakkuk ettirilip, izleyen ayın ilk haftası belediye veznelerine ödenecek.

Bu hükümler dernek üyesi olmayan ancak hak sahibi olan pazarcılara da uygulanacak olup, dernek hak sahibi olan ancak derneğe üye olmayan pazarcıya yapılan tahsisler için belediyeden herhangi bir talepte bulunamayacak.

Protokol Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir ve Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Bültenler