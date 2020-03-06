Başkan Aksoy'dan anlamlı kutlama
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Başkan Aksoy'dan anlamlı kutlama

Başkan Serdar Aksoy, Menemen Belediyesi kadın çalışanlarının Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

06.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:45
Başkan Aksoy'dan anlamlı kutlama

Menemen Belediye Başkanı , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bugün belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezerek kadın çalışma arkadaşlarına çiçekler hediye etti.

Başkan Aksoy, bu yıl 106. yıldönümü olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada ise, "Tüm emekçi kadınların ve kadın çalışma arkadaşlarımın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların toplumun her alanında var olduğu, eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğu bir Türkiye diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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