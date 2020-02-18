Başkan Aksoy bir hayalini daha gerçekleştirdi

18.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:21

Başkan Serdar Aksoy: "Menemen öğrenci kenti olacak"Meclis'te Menemen Belediyesi'ne ait Kubilay Kültür Merkezi'nin 25 yıllığına İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

Menemen Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu gerçekleşti. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yönetiminde gerçekleşen meclis toplantısında Menemen Belediyesi'ne bağlı Kubilay Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne 25 yıllığına tahsisi oylandı. Olağanüstü olarak toplanan meclis, Bakırçay Üniversitesi ile Menemen Belediyesi arasında imzalanacak olan Bakırçay Üniversitesi'nin Ziraat ve Veterinerlik Yüksekokullarının Menemen'de faaliyet göstermesine ilişkin protokolü görüştü ve oy birliği ile onayladı.

"Devrim niteliğinde bir karar"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy mecliste yaptığı konuşmada, "Bu karar tarihi bir adımdır. Başta Bakırçay Üniversitesi rektörümüz olmak üzere, kararın alınmasında emeği geçen Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcilerine ve tüm gruplara çok teşekkür ediyorum. Bu karar, Menemen'in öğrenci kenti olması noktasında alınmış devrim niteliğinde bir karardır" dedi.

Bu kararın mecliste bulunan bütün siyasi partilerin ortak oylarıyla alınmasının da çok önemli olduğuna değinen Başkan Serdar Aksoy, Menemen'in bir hayalini hep birlikte hayata geçirdikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi. İmzalanan bu protokol ile Menemen'in sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasının önünü açtıklarını ifade eden Aksoy, "Orta vadede 2500 öğrencinin geldiği bir okul planlıyoruz.Bin 500'de kendi öğrencimiz var. Böylece Menemen'de 4 bin tane öğrencimiz olacak. Üniversitemizin Menemenimiz'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'Tarihi bir gün'

Meclis toplantısına Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş da katılım gösterdi. Meclis toplantısı öncesinde bir de sunum yapan Berktaş, "Tarihi bir günde olduğumuza inanıyorum. Bölgemiz adına önemli bir ana tanıklık ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Üniversitelerini tanıtan bir de sunum yapan Berktaş, "Menemen'e sosyokültürel zenginlik getirecek, ekonomisine katkı sağlayacak bir kurumu hayata geçiriyoruz. Başkanımıza başka bir konuda daha teşekkür etmemiz gerekiyor. Kendisi Seyrek'te bulunan eski belediye binasını da üniversitemize tahsis etti. Orayı da Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kurguladık. Önümüzdeki yıl 500- 600 öğrencinin yabancı dil eğitimi alacağı, yabancı öğrencilerin ise Türkçe öğrendikleri bir merkez olmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler