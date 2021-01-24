Başkan Akpolat: Uğur Mumcu'nun bize gösterdiği yoldan ayrılmayacağız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gazeteci Uğur Mumcu'yu 28'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir yazı kaleme alarak andı. Başkan Akpolat yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediyesi olarak her zaman Uğur Mumcu'nun anısını yaşatacaklarını söyledi.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde anıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Rıza Akpolat ve meslektaşları Fikret Bila, Murat Yetkin, Murat Ağırel, Deniz Zeyrek ve kızı Özge Mumcu da bir yazı kaleme alarak Uğur Mumcu'yu andı.

UĞUR MUMCU: BENİ KURŞUNLA ÖLDÜREMEZLER ANCAK BOMBAYLA ÖLDÜRÜRLER

Uğur Mumcu ile Milliyet gazetesinde beraber çalışan Fikret Bila, Mumcu'nun başına gelecekleri söylediğini dile getirerek aralarında geçen bir diyalogu şu şekilde anlattı:

"Bak Fikret" demişti:

"Bana gelen tehdidin haddi hesabı yok. Bu devletin beni koruyacağı da yok. Onun için böyle geziyorum. Onun için poligona gidiyorum. Ama beni kurşunla vurmazlar. Silah kullandığımı ve çelik yelek giydiğimi biliyorlar. Beni bombayla öldürürler."

"Allah korusun abi, o ne biçim laf" diyebilmiştim. ve Uğur Mumcu'nun nasıl öldürüleceğine ilişkin öngörüsü de doğru çıkmıştı."

"UĞUR MUMCU'NUN MİRASINI KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ise duygularını şu sözlerle anlattı:

"Uğur Mumcu biz gazetecilere büyük bir miras bıraktı. O mirasa sahip çıkmak, mesleğimizin onurunu, namusunu korumak hepimizin boynunun borcu."

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel de usta gazeteci için şunları söyledi:

"Uğur Mumcu'nun sütunları gazeteciliğin özünü, halkın mutlu yaşadığı bir demokrasi için mücadele etme enerjisini, emperyalizme karşı durmanın bilincini, yurtseverliğin heyecanını, Atatürkçülüğün ruhunu ayakta tutmaya devam ediyor."

Gazeteci Murat Yetkin ise Mumcu'nun katil ya da katillerinin bulunamadığına dikkat çekerek,

"Açtığı yolsuzluk dosyalarıyla gündemi sarsan gazeteci büyüğümüz Uğur Mumcu'nun katillerini bulunamadı. Bulmadı mı, bulunamadı mı orası ayrı bir konu. Katil ya da katilleri hala bilmiyoruz. Tıpkı öncesinde ve sonrasındaki çoğu cinayet gibi."

"O GÜN DOĞAN ÇOCUK, BUGÜN 28 YAŞINDA BİR GENÇ OLDU"

Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da babasının ardından geçen 28 yılı şu sözlerle dile getirdi:

"Babam Uğur Mumcu öldürüldüğünden itibaren tam 28 yıl geçti. 24 Ocak 1993'ün soğuk ve karlı sabahından beri, tam 28 yıl 24 Ocak'ı defalarca ve yeniden yaşadık. Yaşadığımız acı ilk günkü kadar taze olmadı belki ama ülkenin içinden geçtiği her zorlu dönemeç Uğur Mumcu'ya olan özlemi doğurdu. O gün doğan çocuk, bugün 28 yaşında bir genç oldu."

AKPOLAT: UĞUR MUMCU'NUN BİZE GÖSTERDİĞİ YOLDAN AYRILMAYACAĞIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesaplarından fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe'nin çektiği karelerden oluşan bir video yayınlayarak Uğur Mumcu'yu andı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede Atatürkçü olmak, yurtsever olmak, gerçek anlamda gazeteci ve aydın olmak zordur; bedeli ağırdır. Cumhuriyetin aydın ve yurtsever kalemleri bunun için hep bedel ödedi. Kalemiyle kirli ilişkilere meydan okuyan bu ödünsüz Kuvayi Milliyeci, asla geri adım atmayan büyük bir Atatürkçü olan Uğur Mumcu'yu saygı, özlem ve hasretle anıyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak adına her türlü çabaya destek vermekten onur duymaktayız. Halkın sevgisi ve saygısıyla sonsuza kadar yaşayacak olan Uğur Mumcu'nun bize gösterdiği yoldan ayrılmayacağız. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, eşitlik ve demokrasi, yolunda onun kalemi bize yol göstermeye devam edecektir. Büyük ustanın anısı önünde saygı ile eğiliyor, Uğur Mumcu'yu özlem, şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı