Başkan Akpolat'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyareti
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Başkan Akpolat'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyareti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyaretinde bulundu.

29.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:26
Başkan Akpolat'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyareti

Belediye Başkanı , US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyaretinde bulundu.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ederek Prof. Dr. Mehmed Özkan'la bir araya geldi. Başkan Akpolat, daha iyi bir geleceğe giden yolda ortak projelerin devam edeceğini söyledi. Rektör Özkan'ı üniversitenin başarısından dolayı tebrik eden Başkan Rıza Akpolat, görüşmeye dair sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına girerek hem Beşiktaşımızı hem de ülkemizi gururlandıran Boğaziçi Üniversitemizi ziyaret ettik. Daha iyi bir geleceğe giden yolda ortak projeler üreterek birlikte çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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